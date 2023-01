Fonseca Mora le manda duro mensaje al ‘Dueño de Panamá’

El abogado Ramón Fonseca Mora lanzó un mensaje encriptado a un hombre muy poderoso, advirtiendo que si no deja de joderlo revelará sus secretos y si no son verdad: entonces que le caiga un rayo, recordando su frase del 6 de marzo de 2017, cuando vinculó al entonces mandatario Juan Carlos Varela con la trama Odebrecht.

"Si el dueño de Panamá no para su jodienda con nuestros casos, voy a tener que hacer público lo que hace y quienes son sus cómplices, con un fuerte "¡Qué me caiga un rayo si no es verdad!", escribió en unos de sus tuits de fin de año Fonseca Mora.

Tras un allanamiento a su firma de abogados, el jurista Fonseca Mora exclamó en las afueras del Ministerio Público: ¡Que me caiga un rayo si es mentira. Él (Varela) me dijo que había aceptado donaciones de Odebrecht, porque él no se podía pelear con todo el mundo. Están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvié la atención”.

El abogado también cuestionó si creían que era justo que él tenga que acudir 9 veces por mes a firmar en un Juzgado y "Cachaza" solo una vez. ¿Quién es inocente y víctima de manipulaciones políticas y quién es claramente culpable de chanchullos y corrupción?

