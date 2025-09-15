Nacional - 15/9/25 - 12:00 AM

Frank Ábrego: ‘Panamá está lista para defender su soberanía’

Por: Redacción Crítica -

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, aseguró que Panamá está lista para defender su soberanía, durante la ceremonia de clausura del Ejercicio Panamax Alfa 2025.

Durante el acto, en el que se entregaron placas de reconocimiento a las máximas autoridades, Abrego destacó la capacidad operativa y la coordinación entre los principales estamentos de seguridad, los cuales se mantienen unidos y listos para enfrentar cualquier amenaza en el canal.

“El reto no termina aquí. Les exhorto a seguir perfeccionando estas capacidades y a transformar cada aprendizaje en acciones concretas”, expresó.

El ministro agradeció al Gobierno de EE.UU. por su cooperación técnica y apoyo en la organización del ejercicio, que calificó como fundamental para la planificación y ejecución exitosa de cada fase.

Por otro lado, Abrego participó en el intercambio de banderas entre Panamá y Costa Rica: "Esta ceremonia refleja respeto, diplomacia y el deseo genuino de servir a nuestra gente", manifestó.

