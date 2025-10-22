Nacional - 22/10/25 - 12:01 AM

Fuerte sismo sacude Costa Rica y estremece Bocas y Chriquí

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. el movimiento telúrico ocurrió a las 10:57 p.m. hora local, con una profundidad de 10 kilómetros-

 

Por: Redacción / Crítica -

Un fuerte sismo de magnitud 6.4 registrado la noche de este martes 21 de octubre de 2025 sacudió a Costa Rica, pero también se sintió con fuerza en las provincias panameñas de Bocas del Toro y Chiriquí.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:57 p.m. hora local, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro localizado en territorio costarricense, a 168 km al oeste de Río Sereno, Bocas del Toro. El reporte se mantiene en estado preliminar.

Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó de un sismo de magnitud 6.2, ocurrido a las 9:57 p.m., con una profundidad de 5 kilómetros, a 25.7 km al suroeste de Espadilla Sur, Quepos, Puntarenas.

Debido a su baja profundidad, el movimiento se sintió con fuerza y larga duración en diversas zonas del territorio costarricense, incluyendo San José, Escazú, Curridabat, Heredia, Cartago y Puntarenas.

En Panamá, residentes de Bocas del Toro y el oriente chiricano reportaron vibraciones prolongadas y sensación de balanceo, aunque hasta el momento no se registran daños ni heridos.
Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles réplicas.

Octubre 22, 2025

