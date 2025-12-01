Fundación Terpel encendió el conocimiento; inaugura sexta aula interactiva

En lo más alto de la montaña, allá donde el camino es de piedra y el sol pega duro, los estudiantes de Coclesito hoy tienen una nueva razón para soñar grande.

La Fundación Terpel Panamá llegó hasta el Instituto Profesional Técnico Coclesito, en el distrito Omar Torrijos Herrera (Colón), para inaugurar su sexta Aula Interactiva y biblioteca Aventura de Letras, un espacio que le cambiará la vida a más de 900 estudiantes y 71 profesores.

No se trata de una simple aula. Es un laboratorio de tecnología y lectura. Equipos de última generación, realidad aumentada, y hasta internet satelital Starlink, llegan a un lugar donde antes lo más cercano a la tecnología era un radio o un celular sin señal.

"Hoy es un día histórico e inolvidable, hoy estamos iniciando el camino para que “los niños de la montaña” como son conocidos los jóvenes de esta zona del país, puedan acceder a enfoques metodológicos y tecnologías de última generación, dijo dijo Óscar Sosa, director de la Fundación Terpel Panamá,

Sosa agregó que las nuevas tecnologías "les permitan contar con mejores oportunidades y construir un mejor futuro: bajo un enfoque sostenible y gracias al apoyo de nuestra red de estaciones y tiendas Va&Ven, desde la Fundación Terpel Panamá enfocamos todos nuestros esfuerzos en educar para transformar vidas”.

La biblioteca Aventura de Letras no se queda atrás. Con más de 900 libros de cuentos, leyendas y ciencia ficción, este rincón se convertirá en el punto donde los niños descubran que leer también puede ser una aventura.

Durante tres años, la fundación acompañará a la escuela para garantizar que esta transformación sea duradera y que cada herramienta sea aprovechada al máximo.

La directora María Moreno no ocultó su emoción:

“Esto es un sueño hecho realidad. Nuestros estudiantes ahora tienen acceso a lo que antes solo veían por televisión. Gracias a la Fundación Terpel, Coclesito también tiene futuro”.

Desde su inicio en 2023, la Fundación Terpel Panamá ya ha beneficiado a más de 10 mil personas entre estudiantes y docentes, llevando tecnología, educación y esperanza hasta los rincones donde casi nadie llega.