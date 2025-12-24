Gasolina baja desde este viernes y da un pequeño respiro al bolsillo

Justo cuando muchas familias hacen cuentas para estirar el salario, la Secretaría de Energía anunció una leve rebaja en los precios de los combustibles, la cual empezará a regir desde este viernes 26 de diciembre en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, la gasolina de 95 octanos bajará tres centavos, quedando con un precio de 0.83 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos también registrará una reducción de tres centavos, colocándose en 0.78 centavos por litro.

El diésel bajo en azufre disminuirá cuatro centavos, quedando en 0.77 centavos por litro, una rebaja que impacta directamente en el costo del transporte y la producción.

Las autoridades señalaron que estos precios se mantendrán vigentes hasta las 5:59 de la mañana del viernes 8 de enero de 2026, por lo que durante las fiestas de fin de año los conductores pagarán un poco menos al llegar a la bomba.

Aunque la baja no es grande, cada centavo cuenta para quienes viven del día a día y sienten cómo el combustible se refleja en el pasaje, la comida y el bolsillo.