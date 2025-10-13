Gobierno aprueba APP para mejorar vías del Oeste

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó este lunes una sesión extraordinaria del Ente Rector del Régimen de Asociación Público-Privada (APP), donde se aprobó el Informe Técnico Inicial del proyecto que busca rehabilitar, mejorar y mantener la Vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera.

“Con esto estamos muy claros en lo que cuesta rescatar obras abandonadas”, dijo Orillac, dejando claro que el Gobierno quiere meterle mano seria a una de las rutas más transitadas del país.

Obra que promete cambiar el oeste

El plan, presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), pretende transformar unos 42.5 kilómetros de carretera bajo la modalidad de APP cofinanciada, con una duración de 25 años de contrato.

La idea es atacar seis tramos que hoy sufren de huecos, congestión y abandono, afectando a más de 100 mil personas que viajan a diario entre la capital y Panamá Oeste.

Participación de peso

En la reunión también participaron el ministro del MOP, José Luis Andrade; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el vicecanciller Carlos Hoyos; el contralor Anel Flores y la secretaria de APP, Ana Julia Carreira.



Todos respaldaron el proyecto y destacaron que se trata de una obra clave para la movilidad, el comercio y la seguridad vial.

Menos tranque, más seguridad

De acuerdo con las proyecciones, el tráfico diario subirá de 41 mil vehículos en 2022 a más de 112 mil en 2040.

Con esta inversión se busca reducir accidentes, mejorar los tiempos de traslado y garantizar una operación eficiente durante los 21 años de mantenimiento que contempla el contrato.