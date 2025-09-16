Gobierno aprueba megaobra tras hundimientos de Transístmica

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de reparación del hundimiento en la vía Transístmica y los trabajos de dragado en los ríos Tonosí, Flores y El Cacao, en la provincia de Los Santos, tras años de afectaciones por inundaciones.

A través de la Resolución N°111-25, se autorizó la contratación, mediante procedimiento excepcional, de la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para ejecutar el proyecto por un monto de B/.10,325,546.65.

Los trabajos tendrán un periodo de 240 días calendario, más 60 días para la liquidación del contrato.

El MOP recordó que en noviembre de 2024, la tormenta tropical Rafael provocó graves inundaciones en Tonosí, obligando a la evacuación de familias y dejando a muchas personas sin acceso a agua potable y electricidad. Desde entonces, las comunidades cercanas han sufrido daños recurrentes en viviendas, cultivos y la infraestructura vial durante la temporada lluviosa.

Además, durante la misma sesión, se aprobó la Resolución N°112-25, que autoriza la contratación del Consorcio Gatún, conformado por Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A., para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, por B/.6,000,000.00. La obra tendrá un periodo de ejecución de 180 días calendario.

El proyecto de reparación en la vía Transístmica forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, enfocado en recuperar las principales rutas de mayor tránsito, como Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la Panamericana hacia el interior del país.

Según el MOP, los estudios de mercado realizados establecieron que los precios contratados están por debajo del valor de referencia, garantizando transparencia y eficiencia en la ejecución de los trabajos.