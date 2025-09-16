Nacional - 16/9/25 - 06:31 PM

Gobierno aprueba megaobra tras hundimientos de Transístmica

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de reparación del hundimiento en la vía Transístmica y los trabajos de dragado en los ríos Tonosí, Flores y El Cacao, en la provincia de Los Santos, tras años de afectaciones por inundaciones.

A través de la Resolución N°111-25, se autorizó la contratación, mediante procedimiento excepcional, de la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para ejecutar el proyecto por un monto de B/.10,325,546.65

Los trabajos tendrán un periodo de 240 días calendario, más 60 días para la liquidación del contrato.

El MOP recordó que en noviembre de 2024, la tormenta tropical Rafael provocó graves inundaciones en Tonosí, obligando a la evacuación de familias y dejando a muchas personas sin acceso a agua potable y electricidad. Desde entonces, las comunidades cercanas han sufrido daños recurrentes en viviendas, cultivos y la infraestructura vial durante la temporada lluviosa.

Además, durante la misma sesión, se aprobó la Resolución N°112-25, que autoriza la contratación del Consorcio Gatún, conformado por Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A., para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, por B/.6,000,000.00. La obra tendrá un periodo de ejecución de 180 días calendario.

El proyecto de reparación en la vía Transístmica forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, enfocado en recuperar las principales rutas de mayor tránsito, como Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la Panamericana hacia el interior del país.

Te puede interesar

Investigan posible contaminación en quebrada que desemboca en río

Investigan posible contaminación en quebrada que desemboca en río

 Septiembre 17, 2025
Conductores sin accidentes recibirán rebaja en seguro del auto

Conductores sin accidentes recibirán rebaja en seguro del auto

 Septiembre 17, 2025
MIDES iniciará segunda fase de pago de programas sociales

MIDES iniciará segunda fase de pago de programas sociales

 Septiembre 17, 2025
Potabilizadora de La Chorrera fuera de servicio por falla eléctrica

Potabilizadora de La Chorrera fuera de servicio por falla eléctrica

 Septiembre 17, 2025
El Marsella de Murillo siente que le robaron en el Bernabéu

El Marsella de Murillo siente que le robaron en el Bernabéu

 Septiembre 17, 2025

Según el MOP, los estudios de mercado realizados establecieron que los precios contratados están por debajo del valor de referencia, garantizando transparencia y eficiencia en la ejecución de los trabajos.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre