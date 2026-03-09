Gobierno comprará helicóptero de $10.1 millones para el Senan

El Ministerio de Seguridad de Panamá firmó un contrato por $10,197,440.00 para adquirir una nueva aeronave que reforzará la vigilancia en el país.

La compra se hará a través de un procedimiento excepcional con la empresa AgustaWestland Philadelphia Corporation. El nuevo aparato es un modelo AW169, equipado con potentes motores Pratt & Whitney.

La flota aérea del Senan está golpeada por el "deterioro y la caducidad". Varias de las naves actuales ya cumplieron su ciclo de vida útil y están pidiendo el cambio, según el Gobierno.

Este helicóptero será el brazo fuerte para las misiones humanitarias y el apoyo en comunidades donde el acceso por tierra es un infierno. La orden es clara: no se puede dejar de volar.

La compra se justifica porque la empresa proveedora es la única que fabrica este modelo específico. Es un tema de seguridad nacional donde no se aceptan imitaciones ni retrasos en la entrega.

Actualmente, el Senan opera seis helicópteros AW139 que ya tienen más de una década encima. Estos fueron parte del polémico paquete de $250 millones adquirido en la era de Finmeccanica.