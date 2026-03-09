Reconocen a mujeres del Senafront por su labor y compromiso

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) reunió a su personal femenino en un almuerzo especial dedicado a las mujeres uniformadas y a las colaboradoras no juramentadas que forman parte de esta institución de seguridad del Estado.

La actividad sirvió para destacar el trabajo que realizan a diario dentro de la entidad. Durante el encuentro se resaltó que estas funcionarias cumplen funciones tanto en áreas operativas como administrativas, aportando al funcionamiento de la institución en distintos frentes.

El subdirector general, Héctor de Sedas, acompañado de varios oficiales superiores, transmitió el mensaje de reconocimiento en nombre del director general, Larry Solís. En su intervención expresó gratitud a todas las mujeres del SENAFRONT por el compromiso y la responsabilidad con que desarrollan su labor.

De Sedas subrayó que las integrantes femeninas del estamento se han convertido en un pilar dentro del desarrollo administrativo y operacional del SENAFRONT, participando en distintas tareas que sostienen la dinámica diaria de la entidad.

También destacó que la mujer continúa ganando espacio dentro de diferentes áreas profesionales, demostrando capacidades en labores que van desde la gestión administrativa hasta las operaciones en terreno dentro de la institución.