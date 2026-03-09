Nacional - 09/3/26 - 02:43 PM

Reconocen a mujeres del Senafront por su labor y compromiso

Las integrantes femeninas del estamento se han convertido en un pilar dentro del desarrollo administrativo y operacional del SENAFRONT

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) reunió a su personal femenino en un almuerzo especial dedicado a las mujeres uniformadas y a las colaboradoras no juramentadas que forman parte de esta institución de seguridad del Estado.

La actividad sirvió para destacar el trabajo que realizan a diario dentro de la entidad. Durante el encuentro se resaltó que estas funcionarias cumplen funciones tanto en áreas operativas como administrativas, aportando al funcionamiento de la institución en distintos frentes.

El subdirector general, Héctor de Sedas, acompañado de varios oficiales superiores, transmitió el mensaje de reconocimiento en nombre del director general, Larry Solís. En su intervención expresó gratitud a todas las mujeres del SENAFRONT por el compromiso y la responsabilidad con que desarrollan su labor.

De Sedas subrayó que las integrantes femeninas del estamento se han convertido en un pilar dentro del desarrollo administrativo y operacional del SENAFRONT, participando en distintas tareas que sostienen la dinámica diaria de la entidad.

También destacó que la mujer continúa ganando espacio dentro de diferentes áreas profesionales, demostrando capacidades en labores que van desde la gestión administrativa hasta las operaciones en terreno dentro de la institución.

Te puede interesar

Reconocen a mujeres del Senafront por su labor y compromiso

Reconocen a mujeres del Senafront por su labor y compromiso

 Marzo 09, 2026
Gigante de inversiones pone la mira en el negocio del agua en Panamá

Gigante de inversiones pone la mira en el negocio del agua en Panamá

 Marzo 09, 2026
“El bus nos tiró”: recolectora revive atropello que dejó a su jefa en coma

“El bus nos tiró”: recolectora revive atropello que dejó a su jefa en coma

 Marzo 09, 2026
Gobierno comprará helicóptero de $10.1 millones para el Senan

Gobierno comprará helicóptero de $10.1 millones para el Senan

 Marzo 09, 2026
Proponen dividir zonas escolares en Panamá Oeste para mejorar gestión

Proponen dividir zonas escolares en Panamá Oeste para mejorar gestión

 Marzo 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven