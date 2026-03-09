Proponen dividir zonas escolares en Panamá Oeste para mejorar gestión

La propuesta de dividir las 12 zonas escolares de la provincia de Panamá Oeste en dos regiones educativas para atender con prontitud las necesidades en materia de estructuras escolares fue presentada por la diputada Patzy Lee al Ministerio de Educación (MEDUCA).

La provincia de Panamá Oeste concentra 248 escuelas públicas y 170 escuelas particulares, las cuales atienden a 113 mil estudiantes.

Según la diputada Lee, el personal especializado asignado a los departamentos de Arquitectura y Mantenimiento en esta provincia es insuficiente para atender los reclamos de las 12 zonas escolares.

Para avanzar en cualquier tipo de trabajo que se requiera en las escuelas, se requiere de la inspección y aprobación de los encargados de estos departamentos.

Otro cuello de botella se da en la Dirección Nacional de Contratación Pública cuando las escuelas tienen que hacer la contratación para un proyecto que supere los $50,000.

La iniciativa busca que las escuelas de los distritos de La Chorrera y Arraiján queden bajo una dirección, y los centros educativos de Capira, Chame y San Carlos en una segunda dirección regional.

Otra de las propuestas presentadas ante el MEDUCA es otorgar mayor capacidad de operación a las sedes regionales a través de la descentralización de algunas funciones.

La diputada también llamó la atención sobre el actuar de algunas de las empresas que participan en las licitaciones para proyectos en escuelas y que luego abandonan las obras al no poder hacer frente a las mismas.