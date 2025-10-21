Gobierno expropia 41 fincas en Isla Margarita para proyecto portuario

El Gobierno Nacional ha ordenado la expropiación extraordinaria de 41 fincas ubicadas en Isla Margarita, provincia de Colón, propiedad de la empresa Panamá Colón Container Port, Inc., al declarar que se trata de un caso de “interés social urgente” relacionado con el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.

Según el Decreto Ejecutivo N.º 90, firmado el 20 de octubre de 2025, los terrenos pasarán a ser propiedad de la Nación con el propósito de iniciar la construcción de una instalación portuaria en el área atlántica del Canal de Panamá, un proyecto considerado prioritario por su relevancia económica, logística y en materia de seguridad nacional.

En su artículo 3, el decreto instruye a la Dirección General del Registro Público a realizar las anotaciones correspondientes a las expropiaciones decretadas y a cancelar cualquier gravamen o limitación de dominio existente sobre los bienes involucrados. Asimismo, establece que el decreto es de cumplimiento obligatorio, incluso frente a gravámenes vigentes o asientos pendientes de inscripción.

El artículo 4 autoriza al Ministerio Público a iniciar el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial para determinar el monto de la indemnización que deberá pagarse por estas expropiaciones.

Por último, el artículo 5 faculta al Ministerio de Seguridad Pública para garantizar el acceso a las fincas afectadas y asegurar su ocupación por parte del Estado, en caso de que se impida el ingreso a las propiedades.