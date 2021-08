Guerra de lengua en la Asamblea

Una guerra verbal con amago de llegar hasta los golpes hubo ayer en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El altercado involucró a los diputados Edison Broce y Raúl Pineda, durante la presentación del presupuesto de la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Broce cuestionó al director de la Ampyme, Óscar Ramos si los beneficiarios de los programas de emprendimiento eran graduados de secundaria. Pineda intervino luego y señaló que habían diputados alejados de la realidad que vive el país y que eran discriminatorios.

Publicidad

"En este país vale el que no se ha graduado, el que se graduó y el que se graduó en Washington como Lombana, no me puedo quedar callado ante tanta salvajidad intelectual del diputado independiente", aseguró Pineda, quien luego tildó de "mensajero de los ricos" a Edison Broce.

Broce solicitó a la diputada Cenobia Vargas, quien dirigía la Comisión de Presupuesto, el derecho a réplica, activó el modo video de su celular, aporreó su curul y se levantó como con la intención de buscar a Pineda.

Pineda también se levantó. Hubo gritos: ¡ven, payaso, no me agarren...vamos a vernos!, gritó el diputado de San Miguelito.