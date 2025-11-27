Nacional - 27/11/25 - 12:00 AM

Han ingresado 38 mil arbolitos de Navidad al país

Un estimado de 40 contenedores con 38 mil arbolitos de Navidad han ingresado al país, informó ayer la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Luis Benavides, encargado de la dirección, explicó que cada contenedor transporta alrededor de mil árboles cuando son pequeños y entre 400 y 600 en el caso de los más grandes.

De acuerdo con la entidad, se prevé completar este proceso y recibir los últimos contenedores de arbolitos a inicios de la segunda semana de diciembre y que, al final del muestreo, podrían llegar de 60 a 65 contenedores con arbolitos de diferentes tamaños.

El funcionario dijo que las verificaciones se realizan de manera aleatoria, con el fin de detectar la posible presencia de plagas. Indicó que, aunque se han encontrado algunos insectos, los análisis de laboratorio han determinado que no representan riesgo cuarentenario.

“Desde inicios de octubre, esta dirección trabaja en conjunto con la Dirección de Sanidad Vegetal para garantizar el cumplimiento de las normas fitosanitarias durante la recepción del producto, que llega principalmente al puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, siendo Canadá su origen mayoritario”, destacó.

