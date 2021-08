Hay 51 albergues y ninguno es manejado por Senniaf

La directora de Senniaf, Graciela Mauad manifestó que hay 51 albergues a nivel nacional, y que de estos ninguno es manejado por la institución. Detalló que son regentados por ONGS y que la Senniaf tiene tres casitas transitorias que ofrecen una respuesta rápida.

Indicó que en el 2006, por organismos internacionales, el Estado procedió a desmantelar todos los albergues que administraba y que para el 2021, ahora se discute la misma situación que en el 2006, con la única diferencia de que quienes en ese momento justificaban que el Estado no podía administrar los albergues, hoy dicen todo lo contrario

Para Mauad hay una urgente necesidad que a nivel de Estado haya un centro para adolescentes entre 14 a 17 años que de alguna manera se encuentran en conflicto con la ley penal, porque ninguno de los 51 albergues, como son regentados por ONGs, se reservan el derecho de admisión.

Cuando los albergues son regentados por ONGs, ellos se reservan el derecho de admisión, y hay perfiles de adolescentes que no son aceptados y entonces a nivel de Estado vamos a tener que tener uno o dos que nos de capacidad de respuesta, para n adolescentes que la fiscalía de adolescentes no le han formulado cargos, que están siendo investigados por homicidio pandillerismo, riesgo social, y nosotros no podemos colocar ese perfil tan delicado en los albergues de niños, niñas pequeños porque estaremos vulnerando la población, explicó.

Indicó que en los últimos tres meses han inspeccionado 26 albergues de los 51 que existen, y prevé que para el mes de octubre ya haya inspeccionado el 100% de la totalidad.

Además dijo que la entidad a nivel nacional solo tienen presencia en la ciudad capital, en la provincia de Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Darién y Chorrera.

La funcionaria sustentó el presupuesto para la vigencias fiscal por $8.9 millones a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Graciela Mauad destacó que la instalación de tres Centros de Atención Especializados, el primero de ellos para adolescentes en conflicto l de 14 a 17 años, ya que a nivel del país no hay un espacio adecuado para esta población.

Detalló que también requieren un centro para adolescentes con problemas de salud mental o con diagnósticos psiquiátricos que al momento como los albergues actuales regentados por organizaciones sin fines de lucro, ellos se reservan el derecho de admisión y en ocasiones que los niños, niñas y adolescentes tienen diagnósticos médicos especiales, no hay lugar donde ellos sean acogidos.

La otra instalación de centro es en Darién ya que hay un aumento del flujo migratorio, y por ende hay una situación de niños, niñas y adolescentes en esa provincia.

Mauad solicitó que se incorpore un presupuesto adicional que asciende a $2.7 millones para contratar a 45 profesionales idóneos especializados para la institución, “Las 45 posiciones solicitadas son transitorias para este año 2021, y estamos solicitando para que las mismas sean permanentes para la vigencia fiscal 2022, los criterios de selección de estos 45 profesionales son altos iniciando porque 15 de ellos deben tener su idoneidad como psicólogos clínicos, que les da el Consejo Nacional de Psicología, 15 de ellos deben tener su idoneidad como trabajadores sociales con estudios especializados en temas de niñez, y 15 de ellos deben ser profesionales del derecho con idoneidad y con estudios especializados en temas de niñez y derechos humanos”, explicó.

La diputada Zulay Rodríguez, y presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, interrogó a la directora de Senniaf sobre casos de violación, maltrato y asesinatos en albergues de menores en Darién.

La diputada Rodríguez narra que fue en compañía del diputado panameñista Elias Vigil a dos albergues administrados por Migración y que cuando pidieron visitar el albergue de los menores en Darién que está ubicado al lado del Centro de Recepción de San Vicente, les dijeron que estaba cerrado sábado y domingo.

La directora de Senniaf, aseguró que en Darién la institución no maneja ningún albergue. “Senniaf no está administrado ningún albergue para niños y niñas migrantes, lo está administrando Aldeas S.O.S. Panamá”.

Explicó que a través de un convenio de cooperación entre Unicef y Aldeas S.O.S que acaba de empezar a funcionar, se les dio un permiso provisional por 6 meses hasta el mes de diciembre para tener una casita transitoria en Metetí, en Darién.