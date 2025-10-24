Henríquez y Gasperi lideran histórica participación en Guatemala

La bandera panameña ondeará una vez más en la competencia internacional de vela. El atleta Daniel Henríquez se prepara para representar a Panamá en los próximos Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala, marcando un hito histórico en el deporte del sailing del país.

Este logro es la culminación de un esfuerzo sostenido por el Presidente Interino de la Federación Panameña de Vela (APAVelas) y fundador de la Sea Masters Academy Panama, Guillermo Gasperi. Durante años, y a pesar de contar con un vasto litoral, la vela se mantuvo al margen en Panamá. Gasperi ha trabajado incansablemente para cambiar esta realidad, formando nuevas generaciones de navegantes.

La clasificación de Daniel Henríquez para los juegos es el fruto más tangible de esta reactivación. Bajo la guía técnica de Gasperi, Henríquez se convierte en el estandarte que representa el resurgimiento del sailing panameño a nivel competitivo.

“La participación de Daniel no es solo una asistencia; es una declaración de que en Panamá sí existe el sailing,” señaló Gasperi. “Hemos reactivado nuestra representación oficial, abriendo camino para que atletas como Daniel brillen en escenarios internacionales.”

Para Henríquez, estos Juegos Centroamericanos son la oportunidad de demostrar la excelencia que se ha cultivado en la Sea Masters Academy Panama. Su presencia en la línea de partida consolida el trabajo de más de una década y posiciona a Panamá de nuevo en el mapa de la navegación a vela.

La participación de Daniel Henríquez en Guatemala 2025 simboliza que el viento vuelve a soplar a favor del deporte panameño, reivindicando al sailing como un estilo de vida de tradición y prestigio en el istmo.

La delegación de vela panameña viaja este 23 de octubre y las pruebas inician el domingo 26 hasta el jueves 30 de este mes.