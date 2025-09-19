Nacional - 19/9/25 - 07:13 PM

“Historias del Canal”: Cine documental llega al Museo

 

El Museo del Canal proyecta este mes “Historias del Canal”, una película colectiva que forma parte de La Cartelera, su espacio dedicado al cine documental, experimental y de autor.

Dirigida por Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Abner Benaim y Pituka Ortega-Heilbron, la cinta reúne diversas miradas sobre la historia y el impacto cultural del Canal de Panamá.

La obra invita al público a reflexionar sobre la identidad panameña y los múltiples relatos que giran en torno a una de las obras de ingeniería más importantes del mundo.

Funciones:
🗓 20, 26 y 27 de septiembre
🕕 3:30 p.m
📍 Auditorio del Museo del Canal – Casco Antiguo
🎟 Entrada gratuita (cupo limitado por función)

La Cartelera nace como una extensión de la programación cultural del museo, buscando dar visibilidad a creadores panameños y latinoamericanos a través del cine como medio de memoria, creación y diálogo.

“Queremos que el cine tenga un lugar propio en nuestra programación. La Cartelera no es solo una sala de proyección: es un espacio para el disfrute, la reflexión y el encuentro”, señala Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.

