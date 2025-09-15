Nacional - 15/9/25 - 12:00 AM

Hoy toca a la UNACHI sustentar sus millones

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) son las instituciones que desfilarán hoy por la Asamblea Nacional para sustentar su presupuesto para la vista fiscal 2026.

El foco de atención estará puesto en la sustentación que hará la muy cuestionada rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, quien anunció que solicitará un presupuesto superior a los 100 millones de dólares.

"Si en el 2024 se tenía 108.9 millones de dólares, lo mínimo que se pide es que el presupuesto sea igual o mejor, pero nunca menor”, ha indicado Medianero de Bonagas.

UNACHI será la primera institución en sustentar hoy, en el Salón de Presupuesto «Nodier A. Miranda» del Palacio Justo Arosemena, desde las 9:00 a.m.

