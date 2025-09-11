Idaan: Desinfección avanza con instalación de válvulas en Azuero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) continúa este jueves con la instalación de válvulas e hidrantes como paso previo al proceso de desinfección de las tuberías en la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en la provincia de Herrera.

Según detalló la entidad, las válvulas permitirán establecer macrosectores y microsectores, lo que facilitará la ejecución de la desinfección de manera organizada, eficiente y segura. Por su parte, los hidrantes serán fundamentales para dosificar la solución desinfectante y posteriormente expulsarla de la red.

El plan de desinfección contempla varios componentes clave:

-Desinfección de tuberías.

-Desinfección de las plantas potabilizadoras.

-Instalación de plantas modulares.

-Controles en la toma de agua cruda.

-Monitoreo constante del agua cruda y del agua ya potabilizada.

La región de Azuero enfrenta desde hace más de dos meses una crisis hídrica debido a la contaminación de los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras.

Actualmente, el agua distribuida no es apta para el consumo humano, y solo puede utilizarse para tareas domésticas no relacionadas con la ingesta.

