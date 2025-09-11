Nacional - 11/9/25 - 12:22 PM

Idaan: Desinfección avanza con instalación de válvulas en Azuero

La región de Azuero enfrenta desde hace más de dos meses una crisis hídrica debido a la contaminación de los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) continúa este jueves con la instalación de válvulas e hidrantes como paso previo al proceso de desinfección de las tuberías en la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en la provincia de Herrera.

Según detalló la entidad, las válvulas permitirán establecer macrosectores y microsectores, lo que facilitará la ejecución de la desinfección de manera organizada, eficiente y segura. Por su parte, los hidrantes serán fundamentales para dosificar la solución desinfectante y posteriormente expulsarla de la red.

El plan de desinfección contempla varios componentes clave:

-Desinfección de tuberías.

-Desinfección de las plantas potabilizadoras.

-Instalación de plantas modulares.

Te puede interesar

Idaan: Desinfección avanza con instalación de válvulas en Azuero

Idaan: Desinfección avanza con instalación de válvulas en Azuero

 Septiembre 11, 2025
Panamá llama a "reflexión" a Israel tras el ataque en Catar

Panamá llama a "reflexión" a Israel tras el ataque en Catar

Septiembre 11, 2025
Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

Septiembre 11, 2025
Chiquita implementará modelo de aparcería en Bocas del Toro

Chiquita implementará modelo de aparcería en Bocas del Toro

 Septiembre 11, 2025
Mulino: No podemos regalar los corredores, aún hay deuda por pagar

Mulino: No podemos regalar los corredores, aún hay deuda por pagar

 Septiembre 11, 2025

-Controles en la toma de agua cruda.

-Monitoreo constante del agua cruda y del agua ya potabilizada.

La región de Azuero enfrenta desde hace más de dos meses una crisis hídrica debido a la contaminación de los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras. 

Actualmente, el agua distribuida no es apta para el consumo humano, y solo puede utilizarse para tareas domésticas no relacionadas con la ingesta.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP