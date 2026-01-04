Iglesia honra a Luz María Noli, voz firme del periodismo panameño

La Iglesia católica rindió homenaje este domingo a Luz María Noli Rodríguez, referente ético del periodismo nacional y primera mujer en dirigir un noticiero en Televisora Nacional, al dedicarle una misa especial y otorgarle la medalla Santa María La Antigua, en el marco del Año Jubilar por los 100 años de la Arquidiócesis de Panamá.

Durante la homilía, el arzobispo José Domingo Ulloa destacó su papel en los momentos más duros del país —la dictadura, la transición democrática y la posinvasión— subrayando su compromiso con la verdad, la ética y la formación de nuevas generaciones.

Recordó su liderazgo en TVN Noticias, su histórica cobertura de la visita de San Juan Pablo II en 1983 y su huella con el programa Diálogo, espacio que por décadas ayudó a entender la política sin gritos ni espectáculos.

Un reconocimiento a una periodista que informó cuando hacerlo no era fácil, pero sí necesario.