Martínez-Acha reitera apoyo de Panamá a Edmundo tras caída de Nicolás Maduro

El Gobierno de Panamá reiteró su reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y expresó su expectativa de que, tras los recientes acontecimientos en ese país, se concrete una transición pacífica y democrática que respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, en declaraciones a Telemetro, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, a quien el canciller panameño calificó como un dictador y violador de derechos humanos.

Martínez-Acha recordó que la posición de Panamá no es reciente. “Desde el 28 de julio de 2024 fuimos claros: los resultados electorales demostraron que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Él es el líder democrático de Venezuela y así lo reconoce nuestro gobierno, al igual que muchos países del continente”, afirmó. Añadió que la líder moral de ese movimiento democrático es María Corina Machado.

El jefe de la diplomacia panameña señaló que lo ocurrido en Venezuela tiene implicaciones a corto, mediano y largo plazo, y subrayó que las decisiones sobre la operación militar corresponden a Estados Unidos. No obstante, indicó que, desde el punto de vista militar, expertos han calificado la acción como exitosa, al haber sacado de la vida política venezolana a una figura asociada —según sus palabras— al narcotráfico, violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Martínez-Acha también recordó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreció en su momento a Nicolás Maduro la posibilidad de un asilo temporal en Panamá como vía para facilitar una transición pacífica y democrática, propuesta que no fue aceptada. En ese sentido, aclaró que actualmente no ha recibido instrucciones para ofrecer el territorio panameño como asilo a otros dirigentes del régimen venezolano.

“No estoy autorizado en este momento a ofrecer asilo. Si se presentara una solicitud, el presidente la evaluará teniendo en cuenta todos los ángulos, con el propósito de garantizar una transición pacífica y que el presidente electo Edmundo González pueda, en el menor plazo posible, asumir las riendas del país”, sostuvo.

El canciller advirtió que un escenario de caos en Venezuela podría tener repercusiones regionales, como un aumento de la migración y el desplazamiento de grupos irregulares, aunque expresó la esperanza de que, tras la acción militar, se avance hacia una transición ordenada. “Esperamos que se garantice la voluntad popular del pueblo venezolano expresada en las urnas. Hay riesgos, y ayer se tomó un riesgo importante”, reconoció.

Martínez-Acha adelantó que la situación será abordada en dos reuniones clave: una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otra en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien reconoció que algunos países han criticado la remoción de Maduro mediante una operación militar, subrayó que Panamá apuesta por generar consensos internacionales que garanticen la paz, la prosperidad y el desarrollo democrático de Venezuela.