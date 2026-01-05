Reformas al reglamento merodean la Asamblea, con exigencia de mayores controles

La prohibición de las votaciones secretas, la evaluación del desempeño de los funcionarios de la Asamblea Nacional, mayores facilidades para los diputados suplentes y la definición precisa de los tiempos de debate y funciones de los grupos de trabajo figuran entre las principales reformas que los diputados impulsan al reglamento interno del Órgano Legislativo, con el objetivo de transparentar su labor y recuperar la confianza ciudadana.

Dentro de las propuestas también se plantea que quienes pretendan modificar este reglamento deban aprobar previamente un curso en técnica legislativa, conocimientos generales y formulación de leyes, a fin de que las iniciativas presentadas respondan a la realidad institucional del Parlamento.

Si bien la revisión de este documento ha sido un tema recurrente en la agenda legislativa, los intentos anteriores no han logrado concretarse. No obstante, bajo la presidencia del panameñista Jorge Herrera, la discusión ha retomado fuerza y suma cada vez más respaldo entre los diputados.

Los legisladores coinciden en que las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea han quedado rezagadas, tras más de una década sin ser reformadas. Por ello, uno de los principales retos del segundo periodo de sesiones ordinarias será alcanzar los consensos necesarios para actualizar el reglamento.

Herrera adelantó que el tema será retomado en las próximas semanas en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, mediante un trabajo que calificó como “directo y concreto”.

“Esta asamblea enfocará sus esfuerzos en lograrlo. En las próximas semanas trabajaremos junto a la presidenta de la comisión para dar prioridad a este tema”, expresó durante una reciente intervención.

Por su parte, la diputada Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, ha reiterado su disposición a debatir las reformas, al considerar que se trata de una deuda pendiente con la ciudadanía.

Hasta la fecha, se han presentado 16 iniciativas que contemplan más de 240 artículos para modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional.