Nacional - 05/1/26 - 12:00 AM

TRUMP ADVIERTE A DELCY QUE SI NO HACE LO QUE ÉL DICE, ACABARÁ PEOR QUE MADURO

Por: Redacción -

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de EE.UU.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump.

El tono en esta entrevista telefónica contrasta con el que el mandatario usó el sábado en su conferencia de prensa, en la que dijo que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez, porque en ausencia de Maduro ella es la heredera legítima.

"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, aseguro en la rueda de prensa en la que dijo que tras capturar a Maduro, Washington iba a gobernar el país el tiempo que fuera necesario.

Trump también matizó su postura contra los cambios de régimen y la construcción de país. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor”, dijo en referencia a Venezuela.

