LA AAUD ha recogido más de 953 toneladas de desechos en San Miguelito

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que, tras tres días consecutivos de labores, ha logrado la recolección de 953 toneladas de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito, cifra equivalente a 2,100,635 libras, como parte del operativo enfocado en la limpieza y recuperación de espacios públicos.

Solo en el tercer día de operaciones, la entidad recolectó 386.94 toneladas de basura, gracias a un despliegue logístico reforzado que incluye más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras y camiones compactadores, según precisó la AAUD.

El corregimiento de Belisario Frías se mantiene como el sector con mayor volumen de recolección, al registrar 117.4 toneladas de desechos.

Desafíos operativos

Pese a los avances, la AAUD reconoció que el operativo ha enfrentado desafíos adicionales, principalmente en la atención de puntos críticos ubicados en sectores de difícil acceso, donde las vías angostas y las condiciones físicas del entorno limitan la maniobrabilidad del equipo pesado y de los vehículos recolectores, ralentizando las labores.