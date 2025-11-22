Nacional - 22/11/25 - 05:49 PM

IMA inicia preparativos de bolsas navideñas en Colón

La entidad distribuirá alrededor de 500 mil cajas navideñas a nivel nacional, a un costo de 15 dólares.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Colón inició la elaboración de bolsas navideñas en las instalaciones del MIDA en el corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica, con el apoyo de funcionarios del Pandeporte y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La elaboración de bolsas navideñas es parte de las actividades previas a las Naviferias del IMA, que se llevarán a cabo en diciembre.

El IMA distribuirá alrededor de 500 mil cajas navideñas a nivel nacional, a un costo de 15 dólares.

LEE TAMBIÉN: China dice que seguirá apoyando a Venezuela a salvaguardar su soberanía y seguridad

Cada una de las cajas incluirá productos como jamón picnic, piña, arroz, guandú y azúcar.

La venta de cajas navideñas iniciará el 3 de diciembre en diferentes provincias, incluyendo Colón, donde la distribución en esta provincia se realizará del 16 al 19 de diciembre, en diferentes corregimientos.

Te puede interesar

Domingo de pulso político en el PRD

Domingo de pulso político en el PRD

 Noviembre 22, 2025
Embajadora de China realiza visita diplomática en Colón

Embajadora de China realiza visita diplomática en Colón

 Noviembre 22, 2025
Ley que crea centro agroindustrial y bioeconómico a la espera en la Asamblea

Ley que crea centro agroindustrial y bioeconómico a la espera en la Asamblea

 Noviembre 22, 2025
IMA inicia preparativos de bolsas navideñas en Colón

IMA inicia preparativos de bolsas navideñas en Colón

 Noviembre 22, 2025
Imputan a exasesora legal de CONADES por presunto peculado doloso agravado

Imputan a exasesora legal de CONADES por presunto peculado doloso agravado

 Noviembre 22, 2025

Se espera que los colonenses abarroten los centros de venta para adquirir los productos navideños a precios más cómodos con su economía.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí