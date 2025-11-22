IMA inicia preparativos de bolsas navideñas en Colón

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Colón inició la elaboración de bolsas navideñas en las instalaciones del MIDA en el corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica, con el apoyo de funcionarios del Pandeporte y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La elaboración de bolsas navideñas es parte de las actividades previas a las Naviferias del IMA, que se llevarán a cabo en diciembre.

El IMA distribuirá alrededor de 500 mil cajas navideñas a nivel nacional, a un costo de 15 dólares.

Cada una de las cajas incluirá productos como jamón picnic, piña, arroz, guandú y azúcar.

La venta de cajas navideñas iniciará el 3 de diciembre en diferentes provincias, incluyendo Colón, donde la distribución en esta provincia se realizará del 16 al 19 de diciembre, en diferentes corregimientos.

Se espera que los colonenses abarroten los centros de venta para adquirir los productos navideños a precios más cómodos con su economía.