Implementan programa para incrementar la producción del coco en Colón

El coco es uno de los productos en la gastronomía colonense utilizado en sus platillos.

 

Aplicando mejoramiento tecnológico a los cocoteros, para incrementar la productividad y resiliencia del rubro del coco, es la estrategia integral para revitalizar y fortalecer el cultivo de coco en la Costa Abajo de la provincia de Colón, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La Costa Abajo de Colón está conformada por los distritos de Chagres, Donoso y Omar Torrijos Herrera.

La estrategia está enmarcada en establecer tres parcelas demostrativas bajo un enfoque de agroforestería, donde se aplican prácticas modernas y sostenibles que permiten optimizar el manejo del cultivo.

Entre las técnicas implementadas destacan la tipificación de plantas madres, la selección rigurosa de semillas, la adecuada preparación de semilleros y viveros, así como la integración de cultivos asociados que contribuyen a mejorar el aprovechamiento del suelo y diversificar la producción.

Asimismo, el programa incorpora un plan de abonamiento especializado con la adición del elemento boro, fundamental para el desarrollo óptimo del cocotero, junto con un sistema permanente de monitoreo para la detección temprana y el control de plagas, reduciendo riesgos sanitarios y pérdidas en el campo.

Como resultado de estas acciones, se logró el establecimiento de 450 nuevas palmeras de coco, acompañadas por 600 plantas de plátano como cultivo asociado, lo que refuerza el modelo productivo agroforestal.

De igual forma, se prepararon 11 semilleros y viveros con un total de mil 650 plantones, los cuales servirán como base para la siembra de 11 nuevas hectáreas de cocotero al inicio del próximo ciclo agrícola.

