Inicia investigación por bariátricas de lujo con plata del pueblo

La Fiscalía Anticorrupción inició hoy una investigación contra el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, quien habrían pagado con fondos estatales 46 cirugías bariátricas en hospitales privados.



Este jueves, fiscales llegaron a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de la Presidencia y al Banco Nacional de Panamá en busca de pruebas del supuesto negociado.

El escándalo apunta a un presunto pago de más de $597 mil, dinero que salió del despacho superior entre 2019 y 2024.

Las operaciones se hicieron en clínicas de prestigio como Punta Pacífica, Panamá Clinic, San Fernando, Paitilla y el Nacional, beneficiando a allegados del gobierno pasado, según la denuncia.

El expresidente Cortizo y exfuncionarios deberán responder por estas operaciones “VIP” que se hicieron con la plata del pueblo.



En octubre del año pasado, el abogado Guilllermo Cochez denunció a Cortizo por las operaciones bariátricas con la partida discrecional de la Presidencia en su gobierno.



A finales del año pasado, el diputado de Vamos, Jorge Bloise Iglesias, calificó el hecho como “una aberración”. “Esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que agarraron el dinero de todos los panameños para operar gente en temas estéticos? Esto es una locura.

La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, fue más allá y aseguró que detrás de estas operaciones hubo negocio. Reveló que de las 46 cirugías, un solo médico realizó 25 y cobró $375 mil. “Muchas fueron solo por estética y no por temas de salud. Había beneficiados que ganaban entre $3,000 y $8,000. Díganme si no tenían dinero suficiente para pagarse su propia operación”, cuestionó.