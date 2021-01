Inicia investigaciÃ³n por parking y las sanciones serÃ¡n aplicadas, dice Minsa

El Ministerio de Salud (MINSA) aseguró que inició las investigaciones en Panamá, Panamá Oeste y la provincia de Coclé en torno a las fiestas y reuniones que se dieron a conocer a través de las redes sociales y que violentaron las disposiciones y restricciones para estos días de cuarentena total por año nuevo.

El ministro Luis Francisco Sucre, aseguró que las sanciones serán aplicadas, ya que no puede haber fueros, ni privilegios y que el MINSA impondrá las multas de acuerdo a lo establecido en la ley.

Con respecto a la situación verificada en el sector conocido como la Porqueriza, en Río Abajo, el MINSA citó a 15 adultos y 1 menor de edad quienes además fueron conducidos al juez de paz. En este tipo de casos la sanción impuesta por la autoridad sanitaria local (centro de salud) podría llegar hasta 499 balboas.

Igualmente se está a la espera del informe de la regional de salud de Coclé, de Panamá Oeste y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para seguir con las investigaciones y establecer las sanciones a los responsables de estas actividades, cuando se busca cortar la cadena de contagios y disminuir los casos positivos.

Recalcó que quienes participaron en estas actividades clandestinas serán sancionados, ya que infringieron la cuarentena total, toque de queda (horas de la noche), el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento físico y la ley seca (7 pm a 5 am todos los días).

En los hospitales hay 2,299 pacientes y de ellos 2,067 se encuentran en sala y 215 en Unidades de Cuidades Intensivos.

También violaron la disposición que prohíbe la realización de fiestas y aglomeraciones, subrayó la máxima autoridad sanitaria del país.

Es importante destacar que al igual que los centros de salud, el MINSA está en la potestad de multar hasta los 100 mil balboas de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas y en los casos que aplique.

Paralelamente el MINSA remitirá a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la información de los infractores para que se proceda a la suspensión del bono solidario, vale digital, beca universal u otros beneficios que otorga el Estado.

Por otro lado, el MINSA informa que se mantiene vigente el cerco sanitario establecido en las provincias de Panamá y Panamá Oeste hasta el 14 de enero de 2020 y las demás disposiciones señaladas en el Decreto Ejecutivo No. 1689 de 28 de diciembre de 2020.

Con relación a las medidas sanitarias establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 1690 de 29 de diciembre 2020, se aclara que las mismas permiten al Ministerio de Salud desde el 29 de diciembre de 2020, establecer de manera general, puestos de control sanitario para la realización de pruebas para el diagnóstico de Covid-19, con el propósito de controlar la movilización a lugares y/o áreas con bajos índices de contagio del virus, en todo el territorio nacional; sin embargo, esto no exime a las personas que residen en las provincias de Panamá y Panamá Oeste para pasar el cerco sanitario.

Por ello, se les reitera a todas las personas que residan en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que hasta tanto se mantengan vigentes las disposiciones el Decreto Ejecutivo No. 1689 de 2020, no deben movilizarse a lugares y/o áreas fuera del cerco sanitario, toda vez que su incumplimiento acarreará las sanciones por parte de la autoridad competente.