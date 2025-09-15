Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada independiente Paulette Thomas ya está en marcha. El Tribunal Electoral autorizó este 13 de septiembre el inicio de la recolección, que deberá completarse antes del 10 de enero de 2026.

La cantidad de firmas de respaldo requeridas equivale al 30% de los 167,207 electores que estaban inscritos en el padrón electoral de 2024 del distrito de Panamá, es decir 50,162 firmas.

Esta revocatoria se basa en el voto de Thomas a favor de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), una decisión generó controversia. La solicitud fue presentada por Liseth De la Rosa y Rubén De la Rosa, excompañero de lista de la diputada en las últimas elecciones.

