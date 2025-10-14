Inspeccionan en EE.UU. arbolitos navideños que llegarán a Panamá

Técnicos de Cuarentena Agropecuaria del MIDA viajaron hasta Oregón, Estados Unidos, para inspeccionar los arbolitos de Navidad que serán enviados a Panamá en las próximas semanas.

Durante la misión se revisaron siete contenedores cargados con pinos navideños, asegurando que cumplan con todos los requisitos fitosanitarios y estén libres de plagas o contaminantes.

Con esta revisión en el punto de origen, se evita hacer inspecciones en el puerto panameño, agilizando el proceso y garantizando que los árboles lleguen listos para adornar los hogares sin riesgos para el país.

El MIDA adelantó que este año llegarán contenedores desde Estados Unidos y Canadá, y que los primeros arribos se esperan a inicios de noviembre, marcando el inicio de la esperada temporada navideña.