Nacional - 14/10/25 - 11:06 PM

Inspeccionan en EE.UU. arbolitos navideños que llegarán a Panamá

Este año los arbolitos llegarán contenedores desde Estados Unidos y Canadá y llegarán al país a inicios de noviembre,

 

Por: Redacción / Crítica -

Técnicos de Cuarentena Agropecuaria del MIDA viajaron hasta Oregón, Estados Unidos, para inspeccionar los arbolitos de Navidad que serán enviados a Panamá en las próximas semanas.

Durante la misión se revisaron siete contenedores cargados con pinos navideños, asegurando que cumplan con todos los requisitos fitosanitarios y estén libres de plagas o contaminantes.

Con esta revisión en el punto de origen, se evita hacer inspecciones en el puerto panameño, agilizando el proceso y garantizando que los árboles lleguen listos para adornar los hogares sin riesgos para el país.

El MIDA adelantó que este año llegarán contenedores desde Estados Unidos y Canadá, y que los primeros arribos se esperan a inicios de noviembre, marcando el inicio de la esperada temporada navideña. 

Te puede interesar

ANTAI sancionó a 13 funcionarios por uso de diploma falso y nepotismo

ANTAI sancionó a 13 funcionarios por uso de diploma falso y nepotismo

 Octubre 15, 2025
Panamá lidera crecimiento económico en Centroamérica

Panamá lidera crecimiento económico en Centroamérica

 Octubre 15, 2025
Crean Unidad Legal para representar al Estado en casos penales

Crean Unidad Legal para representar al Estado en casos penales

 Octubre 15, 2025
Defensoría hará informe sobre migrantes por crisis climática

Defensoría hará informe sobre migrantes por crisis climática

 Octubre 15, 2025
Arbitrajes y regalías: Moltó rindió cuentas sobre la mina

Arbitrajes y regalías: Moltó rindió cuentas sobre la mina

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas