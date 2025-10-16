Irma: No se repetirá otro contrato leonino para recoger basura en San Miguelito

El distrito de San Miguelito se alista para un cambio en la gestión de sus residuos con un nuevo proceso de licitación que, de acuerdo con la alcaldesa Irma Hernández, busca transformar la imagen del distrito mediante un modelo eficiente y moderno.

"Nuestro objetivo es poder mantener un distrito con una imagen totalmente renovada, y para eso estamos sometidos a un proceso de licitación para por fin tener una empresa nueva que sea responsable del mantenimiento de nuestros espacios públicos y la recolección adecuada de nuestros residuos", manifestó Hernández.

La alcaldesa detalló que el nuevo pliego se basa en las necesidades reales del distrito.

"Un pliego que contempla una división de las zonas del distrito de San Miguelito, según sus necesidades, y cada respuesta de las empresas proponentes tiene que adaptarse a la necesidad de cada territorio", señaló en una entrevista a TVN Noticias.

Además, incluirá centros de transferencia comunitarios, donde los residentes podrán clasificar y reciclar sus residuos.

Por otro lado, explicó que uno de los pilares de la licitación es la fiscalización.

"Más de 40 indicadores tiene este nuevo pliego que nos va a permitir a nosotros poder fiscalizar de cerca. Lo tenemos tan a detalle que no hay forma en que volvamos a repetir los mismos errores, y no hay forma de que venga una empresa que no tenga la capacidad, que sea irresponsable, y que se tenga que quedar permanentemente", dijo.

Reiteró que el nuevo contrato busca no repetir los errores del pasado.

“No podemos repetir un contrato leonino como el que tenía la Alcaldía de San Miguelito por 25 años”, añadió.

Destacó que el contrato tendrá una duración de 20 años y un monto referencial superior a 300 millones de dólares.

Por otro lado, adelantó que a finales de este mes se tendrá una presentación oficial de las propuestas de parte de las empresas proponentes. Recalcó que más de 30 empresas se han interesado en el contrato. El proceso culminará el 18 de enero de 2026, fecha en la que saldrá la actual concesionaria.

Otro de los cambios en el nuevo contrato es un cambio estructural para garantizar el cobro de la tasa de aseo, pero ahora respaldado por un fideicomiso administrado por la banca estatal.