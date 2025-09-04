JETRO vuelve a poner los ojos en Panamá: comercio e inversión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este jueves en Japón con Norihiko Ishiguro, presidente de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), con el objetivo de fortalecer el comercio, la inversión y la conectividad entre ambos países.

Durante el encuentro, Ishiguro subrayó que Panamá es visto por las empresas japonesas como un punto estratégico para acceder al Caribe y Suramérica, gracias a su Canal, la Zona Libre de Colón, su sistema financiero y logístico, además del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mulino destacó que este foro, con más de 180 empresas participantes, abre nuevas oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura como el gasoducto por el Canal y el impulso de un vuelo directo entre Japón y Panamá con All Nippon Airways.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que Panamá es la conexión más eficiente entre Asia y América, resaltando que el país ofrece ventajas tangibles para las cadenas de suministro japonesas que buscan mayor rapidez, menor costo y seguridad en sus operaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, la inversión extranjera directa que recibe Panamá desde Japón supera los B/.300 millones anuales, mientras que el comercio bilateral superó los B/.256 millones en el último año.