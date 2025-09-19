Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados aglutinados en la Coordinadora Fecha acordaron con la Asamblea Nacional conformar una comisión con diferentes bancadas para reunirse con las entidades que tienen la capacidad económica para pagar los intereses atrasados del XIII Mes, como lo establece un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Entre las instituciones que podrían estar involucradas con el pago a los jubilados se encuentran el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Seguro Social y el Fondo de Ahorro de Panamá.

Los jubilados prometieron no cerrar calles, pero se mantendrán vigilantes para evitar que el pago se extienda más de lo debido.

Héctor Ávila, dirigente de la coordinadora Fecha, señaló que acudirán todos los martes a la Asamblea para recibir un informe de las negociaciones y aseguró que tienen la esperanza de que para diciembre de este año se les pague a los jubilados.

“Queremos que nos paguen porque vamos a botar todos los chécheres viejos y comprar cosas nuevas para inyectar circulante a la economía”, precisó el dirigente de los jubilados.

Por su parte, el diputado Javier Sucre, que impulsó la ley que permitió el pago de los intereses atrasados, destacó que la Asamblea trabajará en equipo con los jubilados para lograr que más de 600 mil beneficiarios reciban su pago.

Sucre les pidió paciencia a los jubilados y les recordó que el presidente José Raúl Mulino tiene por ley un plazo de 30 días para revisar y pronunciarse sobre el fallo de la Corte Suprema. Según Sucre, cerrar calles o protestar antes que finalice este periodo no tiene ningún sentido.