Jubilados retomarán protestas por pago de intereses de décimos

Miembros del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) anunciaron que retomarán las protestas la próxima semana, en reclamo del pago de los intereses correspondientes a los décimos retenidos entre 1972 y 1983.

La manifestación se realizará el lunes 20 de octubre, a las 9:00 a.m., con una concentración en la iglesia La Merced. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia las inmediaciones de la Presidencia de la República.

Guillermo Cortés, presidente de la organización de jubilados y pensionados, señaló que esperan ser recibidos por el presidente José Raúl Mulino, ya que —según indicó— ha pasado un tiempo considerable sin que se dé una respuesta concreta a sus reclamaciones, las cuales consideran un derecho laboral legítimo.

El reclamo se basa en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró constitucional el proyecto de ley que ordena el pago de estos intereses.

Cortés recordó que hace un mes fueron recibidos por el ministro de la Presidencia, quien les aseguró que el tema estaba en evaluación, pero hasta la fecha no han recibido una solución definitiva.

