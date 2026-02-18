Nacional - 18/2/26 - 12:00 AM

Jubilados y pensionados recibirán su ‘chen chen’

Según el calendario oficial de pago de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados recibirán su “chen chen” desde este jueves 19 de febrero, justo después de las festividades del Carnaval.

De acuerdo con la entidad, los que cobran por ACH cobrarán mañana, mientras que los que cobran por cheques podrán retirar sus cheques el viernes 20 de febrero, en sus respectivos puntos de pago.

Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al cronograma.

Por otro lado, la entidad ya reveló las fechas para los pagos del mes de marzo.

En cuanto al mes de marzo, la CSS detalló que los pagos por ACH se efectuarán el miércoles 4 y el jueves 19.

Mientras que los beneficiarios que cobran en centros de pago del área metropolitana y del interior recibirán sus cheques el jueves 5 y el viernes 20 de marzo.

Te puede interesar

Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

 Febrero 18, 2026
Jubilados y pensionados recibirán su ‘chen chen’

Jubilados y pensionados recibirán su ‘chen chen’

 Febrero 18, 2026
UE deja a Panamá en lista y Mulino responde con mano dura

UE deja a Panamá en lista y Mulino responde con mano dura

 Febrero 18, 2026
Pase-U dinamiza la economía en la comarca

Pase-U dinamiza la economía en la comarca

 Febrero 18, 2026
Calle Rosario celebra con alegría y dos reinas su tradicional carnaval

Calle Rosario celebra con alegría y dos reinas su tradicional carnaval

 Febrero 17, 2026

Con más de 300,000 beneficiarios en el país, el pago de pensiones y jubilaciones representa uno de los desembolsos más significativos de la institución, que busca garantizar estabilidad económica a este sector de la población.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas