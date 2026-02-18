Según el calendario oficial de pago de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados recibirán su “chen chen” desde este jueves 19 de febrero, justo después de las festividades del Carnaval.

De acuerdo con la entidad, los que cobran por ACH cobrarán mañana, mientras que los que cobran por cheques podrán retirar sus cheques el viernes 20 de febrero, en sus respectivos puntos de pago.

Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al cronograma.

Por otro lado, la entidad ya reveló las fechas para los pagos del mes de marzo.

En cuanto al mes de marzo, la CSS detalló que los pagos por ACH se efectuarán el miércoles 4 y el jueves 19.

Mientras que los beneficiarios que cobran en centros de pago del área metropolitana y del interior recibirán sus cheques el jueves 5 y el viernes 20 de marzo.

Con más de 300,000 beneficiarios en el país, el pago de pensiones y jubilaciones representa uno de los desembolsos más significativos de la institución, que busca garantizar estabilidad económica a este sector de la población.