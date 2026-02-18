Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 reunió a más de 300.000 personas durante cinco días de actividades culturales y musicales en la capital panameña, informaron autoridades municipales.

El evento, desarrollado entre el viernes y el martes de Carnaval en la Cinta Costera, contó con tres escenarios simultáneos: I Star Pty Stage, Latin Stage y Kids Stage, que ofrecieron presentaciones de artistas nacionales e internacionales, además de actividades recreativas dirigidas a niños y familias. El acceso fue gratuito.

El alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, participó en las jornadas del festival y destacó el impacto económico y turístico del evento. La iniciativa se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Las autoridades señalaron que el operativo de seguridad fue ejecutado de manera conjunta con los estamentos de seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales, la asistencia acumulada posiciona al Festival Carnavalístico Volumen Caribe como uno de los eventos de mayor convocatoria registrados en la ciudad en los últimos años.