Nacional - 18/2/26 - 12:00 AM

Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

Por: Redacción. -

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 reunió a más de 300.000 personas durante cinco días de actividades culturales y musicales en la capital panameña, informaron autoridades municipales.

El evento, desarrollado entre el viernes y el martes de Carnaval en la Cinta Costera, contó con tres escenarios simultáneos: I Star Pty Stage, Latin Stage y Kids Stage, que ofrecieron presentaciones de artistas nacionales e internacionales, además de actividades recreativas dirigidas a niños y familias. El acceso fue gratuito.

El alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, participó en las jornadas del festival y destacó el impacto económico y turístico del evento. La iniciativa se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Las autoridades señalaron que el operativo de seguridad fue ejecutado de manera conjunta con los estamentos de seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales, la asistencia acumulada posiciona al Festival Carnavalístico Volumen Caribe como uno de los eventos de mayor convocatoria registrados en la ciudad en los últimos años.

Te puede interesar

Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

Más de 300 mil gozaron del agua, guaro y campana en la Cinta Costera

 Febrero 18, 2026
Jubilados y pensionados recibirán su ‘chen chen’

Jubilados y pensionados recibirán su ‘chen chen’

 Febrero 18, 2026
UE deja a Panamá en lista y Mulino responde con mano dura

UE deja a Panamá en lista y Mulino responde con mano dura

 Febrero 18, 2026
Pase-U dinamiza la economía en la comarca

Pase-U dinamiza la economía en la comarca

 Febrero 18, 2026
Calle Rosario celebra con alegría y dos reinas su tradicional carnaval

Calle Rosario celebra con alegría y dos reinas su tradicional carnaval

 Febrero 17, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas