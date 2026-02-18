Pase-U dinamiza la economía en la comarca

La entrega del Pase-U en la comarca Ngäbe Buglé, la semana pasada, contribuyó a movilizar la economía local. Este es un movimiento que se registra cada vez que el personal de Ifarhu se apersona a esta área de difícil acceso.

“Cada vez que nosotros organizamos pago se ve una afluencia de comercio, de actividades y más de personas que acuden a vender bienes y servicios; el transporte se ve dinamizado, las actividades de la comida, entonces, es algo que necesariamente impulsa”, expresó Carlos Godoy, director general del Ifarhu.

Y es que, por lo general, el personal del Ifarhu aprovecha la visita a la comarca para pagar, no solamente Pase-U, sino también otros programas como seguro educativo, puestos distinguidos, concurso general, asistencias de discapacidad y hasta las becas universitarias.

Entre todos, fácilmente otorgan beneficios que superan los $10 millones en cada jornada de pago.

Godoy narró a Panamá América que se genera un dinamismo que llega y alcanza en su mayoría a los hogares que viven en la comarca y, por consiguiente, su efecto se ve reflejado en la gran afluencia de personas.

“Hay lugares en donde las personas van saliendo de pagar a golpe de 5, 6 o 7 de la noche, que llegan a la (oficina) regional por la gran afluencia de público que acuden a recibir estos beneficios”, destaca el funcionario.

El pago realizado a la semana, corresponde al último trimestre de 2025 y es aprovechado para que los estudiantes de estas áreas puedan iniciar el año escolar 2026 con sus útiles materiales y uniformes listos.

También se realiza para garantizar, en parte, la alimentación de estos jóvenes, que conlleva a que puedan mejorar su desempeño académico.

Además de la comarca Ngäbe Buglé, el Ifarhu realizó pagos del Pase-U en Arraiján, La Chorrera y Coronado, la semana pasada, con una inversión de $17.2 millones para beneficio de más de 169 mil jóvenes de estas regiones.

Próximos pagos

Godoy informó que desde esta semana, pasados los carnavales se realizarán los pagos en Bocas del Toro, Darién y Tortí (Panamá Este).

Posteriormente, se pagará el Pase-U en Chiriquí, Panamá Norte, San Miguelito y Panamá Centro.

De acuerdo con el director del Ifarhu, el proceso debe culminar el 28 de febrero, es decir, antes de que arranque el nuevo año escolar para que los estudiantes cuenten con los recursos para iniciar preparados el próximo año lectivo.

Método de pago

En la actualidad, de los 800 mil beneficiarios del Pase-U, 190 mil lo reciben a través de ACH y el resto por cheques.

Este hecho dificulta la gestión de cobro, a lo que se suman las inconsistencias que se registran por errores de nombre o cédula, que se pudieran corregir a través de pagos electrónicos.

“Es una aspiración, no solamente para mejorar la eficiencia en el pago, sino también porque ya a partir de este año es el año 16 (del Pase-U) y no se ha podido rendir un informe de la trazabilidad o el uso apropiado de estos recursos”, manifestó Godoy.

El Ifarhu logró ponerse al día con el arrastre de deudas que dejó el gobierno anterior y que colocó a la institución en una situación muy delicada.

Ahora, con las finanzas ordenadas, ha reactivado el concurso general de becas, con un capital inicial de $50 millones y ha podido emprender otros programas como el de apoyo económico a las personas con discapacidad.