A la cárcel por matar a pedradas a anciano en Colón

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de dos jóvenes de 18 años por el homicidio doloso agravado de Rogelio Hudson Bryan, alias "Sufrido". El adulto mayor fue atacado brutalmente en la avenida Roosevelt de Colón. Conoce los detalles del caso que conmociona a Panamá.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Dos jóvenes de 18 años quedaron bajo detención provisional tras ser imputados por el homicidio de un adulto mayor de 70 años, ocurrido el pasado 13 de febrero en la provincia de Colón.

La medida cautelar fue impuesta por un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que se legalizara la aprehensión de ambos sospechosos. A los sujetos se les formularon cargos por homicidio doloso agravado en perjuicio de Rogelio Hudson Bryan, conocido cariñosamente por la comunidad como “Sufrido”.

Detalles del violento ataque en la avenida Roosevelt

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Hudson Bryan, quien se dedicaba a cuidar vehículos entre la calle 10 y 11 de la avenida Roosevelt, fue víctima de una agresión injustificada. El reporte indica que fue atacado por varios jóvenes que se desplazaban en scooters (monopatines eléctricos). Durante el violento episodio, los agresores le lanzaron piedras, provocándole graves lesiones craneales.

Tras el brutal ataque, el adulto mayor fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Panamá, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de los golpes recibidos.

Antecedentes de acoso contra la víctima

Las autoridades de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala revelaron un dato estremecedor: días antes del hecho fatal, la víctima ya había sido objeto de otra agresión. En esa ocasión, desconocidos le lanzaron artefactos pirotécnicos (bombitas) directamente al rostro, lo que evidencia un patrón de hostigamiento contra el trabajador.

Proceso judicial y menores involucrados

Los dos jóvenes, que eran buscados activamente por las autoridades, decidieron entregarse el pasado 10 de marzo. El caso es liderado por la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón.

Cabe destacar que, dentro de este mismo proceso judicial, también se vincula a un menor de 17 años. Este adolescente fue presentado el pasado viernes ante una jurisdicción penal especial para adolescentes por su presunta participación en el ataque que terminó con la vida de "Sufrido".

