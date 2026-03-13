Aprehenden a dos colombianos con 536 paquetes de droga cerca de Punta Burica

Las autoridades panameñas decomisaron 536 paquetes de droga en el doble fondo de una lancha en un operativo realizado cerca de la frontera con Costa Rica, informaron ayer fuentes oficiales.

De acuerdo con un comunicado oficial, el decomiso se realizó mediante una operación de la Fiscalía de Drogas al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, en coordinación con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la acción, que no se detalla si se realizó en mar o tierra firme, se incautaron los paquetes que estaban "ubicados en doble fondo" de una lancha y en el lugar "dos ciudadanos colombianos fueron aprehendidos", quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Las autoridades no revelaron la procedencia ni el destino final de la droga incautada en esta operación.

En 2025 Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público panameño (Fiscalía).