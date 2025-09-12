Nacional - 12/9/25 - 12:00 AM

‘La Parce’ tendrá que meter su vuelta, le revocan trabajo comunitario

Por: Redacción -

La colombiana Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, quien figura como propietaria de los locales de belleza conocidos como Donde La Parce, deberá cumplir en prisión su condena de 60 meses por blanqueo de capitales, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones le revocara el trabajo comunitario otorgado por una juez de garantías.

Según las autoridades, a través de los locales de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique, se lavaron más de $7.1 millones en los últimos años.

El fiscal de la causa, Eduardo Rodríguez, expuso que el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la decisión de la juez de otorgar el trabajo comunitario “al considerar que, en estos momentos, de accederlo de manera inmediata, no se cumplirían con esos fines de protección a la sociedad”, dada la naturaleza y gravedad de los hechos por los cuales fue sancionada.

“En estos momentos se ha decidido que la persona (Katerine Carvalho) va a tener que seguir cumpliendo su pena de 60 meses, conforme fue acordado”, reiteró Rodríguez.

Añadió que, si bien los Estados deben proveer de medidas no privativas de libertad, como el trabajo comunitario, “estas medidas no son un cheque en blanco, sino que deben ir reguladas a una proporcionalidad, a la naturaleza del delito y a la característica de cada caso en concreto, es decir, no es un derecho automático”.

En este caso, denominado Operación Génesis, las autoridades lograron la ubicación de dinero en efectivo por el orden de los 130,664.56 dólares, además de la retención en entidades bancarias de la suma de 556,509.32 dólares. Asimismo, se incautaron 11 apartamentos, dos residencias y dos vehículos, con un valor aproximado de 2.8 millones de dólares.

Otras tres personas fueron aprehendidas en la operación.

