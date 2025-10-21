Nacional - 21/10/25 - 04:46 PM

Le dan luz verde en primer debate al proyecto de presupuesto del 2026

El dinero estará enfocado en reforzar sectores clave como educación, salud y agro, buscando mejorar los servicios públicos y fortalecer la producción nacional.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N.° 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2026, con un monto total de B/.34,901 millones, incluyendo un programa de inversiones de B/.11,188 millones.

El dinero estará enfocado en reforzar sectores clave como educación, salud y agro, buscando mejorar los servicios públicos y fortalecer la producción nacional.

En materia de salud, el presupuesto contempla un aumento de B/.57.5 millones para garantizar medicamentos e insumos médicos. El sector agropecuario también sale beneficiado con B/.30.5 millones adicionales para apoyar al productor local y promover la seguridad alimentaria.

En educación, se destinarán B/.104 millones para infraestructura escolar y mantenimiento, mientras que B/.319.5 millones irán al abastecimiento de medicamentos y equipos médicos. Además, B/.10 millones se asignarán al Instituto Oncológico Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que se trata de un plan responsable y equilibrado, que busca reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, reforzando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

