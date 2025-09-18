Linares: No hay razón para subir el precio del arroz

Panamá cuenta con suficiente arroz para abastecer el mercado nacional hasta los primeros meses del próximo año, por lo que no hay justificación para un aumento en su precio, así lo señaló el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

“Tenemos arroz suficiente hasta enero o febrero. No veo por qué tendría que subir el precio. Ese sería un tema de comercializadores, molinos y Acodeco, pero arroz nacional hay suficiente”, expresó Linares.

Sobre la eliminación del subsidio del arroz, dijo que los $150 millones anuales que se destinaban a ese apoyo económico serán redirigidos hacia inversiones en tecnología, sistemas de riego y asesoramiento técnico para todo el sector agropecuario.