Lluvias dejan a más de 20 personas sin hogar en comunidad de Veraguas

Las intensas lluvias que azotan nuevamente la provincia de Veraguas han dejado al descubierto la vulnerabilidad en la que viven muchas familias del interior del país.

En la comunidad de El Tigre de Los Amarillos, corregimiento de San Lorenzo, distrito de Soná, el desbordamiento de una quebrada afectó seriamente cuatro viviendas, dejando a más de 20 personas prácticamente sin hogar y con cuantiosas pérdidas materiales.

Los residentes, que viven en condiciones humildes, fueron rescatados por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Cuerpo de Bomberos, quienes enfrentaron fuertes lluvias para llegar al área. Sin embargo, los afectados aseguran que los riesgos ya habían sido advertidos con anterioridad, sin que se tomaran medidas preventivas.

Arturo González, director provincial de SINAPROC en Veraguas, confirmó que las lluvias continúan con fuerza en la región y que hay múltiples puntos críticos en los distritos de Mariato, Santa Fe, Soná y Las Palmas, donde los suelos están saturados y los ríos se encuentran al borde de su capacidad. González hizo un llamado a la población a mantenerse en alerta, aunque este mensaje ha generado malestar entre los afectados.

“Nos dicen que estemos atentos, pero aquí nadie viene a limpiar las quebradas ni a revisar los drenajes antes de que pase algo. Cada año es lo mismo”, reclamó un morador de El Tigre de Los Amarillos.

Además de las inundaciones, González advirtió sobre el riesgo de mareas de fondo en las zonas costeras de Mariato, Montijo y Soná, lo cual representa un peligro adicional para comunidades pesqueras como Pixvae, que enfrentan esta amenaza sin infraestructura de protección.

Las persistentes lluvias y la falta de obras de mitigación vuelven a evidenciar el abandono que enfrentan muchas comunidades rurales de Veraguas, donde las emergencias climáticas se repiten cada año, con las mismas consecuencias y el mismo sufrimiento para quienes menos tienen.