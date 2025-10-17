Lluvias en El Tigre de Los Amarillos dejan 20 afectados

Una vez más, las lluvias que azotan la provincia de Veraguas dejan al descubierto la vulnerabilidad en que viven muchas familias del interior.

En la comunidad de El Tigre de Los Amarillos, corregimiento de San Lorenzo, distrito de Soná, cuatro viviendas quedaron seriamente afectadas tras el desbordamiento de una quebrada, dejando a más de 20 personas sin hogar y con cuantiosas pérdidas materiales.

Las familias, que viven en condiciones humildes, fueron rescatadas por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que llegar hasta el área en medio de las lluvias persistentes. Sin embargo, los residentes señalan que las advertencias sobre los riesgos en el lugar habían sido hechas desde hace tiempo, sin que se tomaran medidas preventivas.

El director provincial del SINAPROC en Veraguas, Arturo González, confirmó que las lluvias continúan con fuerza y que existen múltiples puntos críticos en los distritos de Mariato, Santa Fe, Soná y Las Palmas, donde los suelos están saturados y los ríos al borde de su capacidad.

González pidió a la población mantenerse en alerta, pero el llamado genera indignación entre los afectados, quienes consideran que la respuesta institucional suele llegar cuando ya los daños están hechos.

“Nos dicen que estemos atentos, pero aquí nadie viene a limpiar las quebradas ni a revisar los drenajes antes de que pase algo. Cada año es lo mismo”, reclamó uno de los moradores del área afectada.

Además de las inundaciones, González advirtió sobre las mareas de fondo en las zonas costeras de Mariato, Montijo y Soná, que representan otro peligro latente para las comunidades pesqueras —entre ellas Pixbae— que viven expuestas sin infraestructura de protección. “Es un problema de todos los años”, afirmó.

Las persistentes lluvias y la falta de obras de mitigación vuelven a poner sobre la mesa el olvido histórico de las comunidades rurales en Veraguas, donde las emergencias climáticas se repiten año tras año, con las mismas consecuencias y el mismo dolor para quienes menos tienen.