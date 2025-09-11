Nacional - 11/9/25 - 01:15 PM

Lluvias y tormentas eléctricas azotarán el país hasta el domingo

Se estiman acumulados de lluvia entre 25 y 100 milímetros diarios (litros por metro cuadrado).

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán ambas vertientes y zonas marítimas del país.

La alerta estará vigente desde este jueves hasta el próximo domingo, 14 de septiembre.

Según el informe, se prevé la formación de sistemas de nubosidad con fuerte actividad eléctrica, descargas atmosféricas y posibles ráfagas de viento. 

Las lluvias podrían ser más intensas en horas de la tarde y noche, especialmente en sectores del litoral Caribe y la vertiente del Pacífico.

Se estiman acumulados de lluvia entre 25 y 100 milímetros diarios (litros por metro cuadrado), lo que podría provocar:

Aumento de los niveles de ríos y quebradas.

Inundaciones urbanas y rurales.

Calles anegadas.

Posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones o derrumbes.
 

