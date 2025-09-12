Lula da Silva vendrá en enero de 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hará una visita oficial a Panamá a finales de enero de 2026, informó el presidente José Raúl Mulino.

De acuerdo con el mandatario, la visita tiene como objetivo principal la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebrará el 28 y 29 de enero.

“Al presidente le interesó mucho el foro y vendrá en esa fecha del próximo año”, adelantó Mulino.

Destacó que la relación con su homólogo se ha fortalecido tanto a nivel personal como político, lo que da paso a nuevas oportunidades.

Por otro lado, el presidente Mulino anunció la celebración del Panama Business & Investors’ Day 2025 (PBID), un encuentro empresarial internacional de alto nivel que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre, y en el que participarán empresarios brasileños interesados en invertir.

“Para mí significa mucho en términos de política internacional de Brasil con Panamá y fortalece ese concepto y ese principio de neutralidad, que es nuestro mejor activo”, añadió Mulino.