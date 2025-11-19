Madre y su hija quedan atrapadas por crecida del Mamoní

Momentos de angustia y desesperación vivió una madre y su bebé al quedar atrapadas tras la fuerte crecida del imponente río Mamoní, en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo, al este de la capital.

Al mediodía de este miércoles 19 de noviembre, el río Mamoní registró una de sus mayores crecidas y represó una quebrada que desemboca en este importante afluente, dejando a la joven madre y su hija del otro lado.

Afortunadamente, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chepo y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) acudieron al llamado de auxilio de los moradores y lograron rescatarlas sanas. Ambas fueron trasladadas al centro médico de la localidad.

La alerta por lluvias continúa, pues ya van más de nueve horas de lluvia ininterrumpida, especialmente en la cabecera de este caudaloso río y sus afluentes, en la zona montañosa de Madroño, donde nacen otros ríos de comunidades como Mamoní Arriba, La Zahina, San José, Real del Gato, entre otros sectores.

“Sigue lloviendo en nuestra zona desde la noche de ayer. Los ríos y quebradas están en sus máximos niveles.

La crecida va bajando, pero hay que tener mucho cuidado”, reportó vía WhatsApp Carlos Javier Solís, morador de San José, quien salió desde temprano hacia su lugar de trabajo.

Por su parte, Jessika Waucauma, del sector Caracol Arriba, informó que la lluvia se intensificó desde las 9:00 a.m. de hoy miércoles y no ha parado.

En Las Margaritas reportaron desbordes de quebradas hacia áreas pobladas en sectores como 5, 6 y La Gloria. También se registraron fuertes lluvias con viento, tal como muestran los videos que acompañan esta publicación:

– Crecida del río Mamoní en el puente de la vía Panamericana hacia Darién.

– Vientos intensos en La Gloria.

– Aumento del caudal en el puente colgante de El Limón.

– Crecidas de varias quebradas en la zona.

También se informó de mareas altas en ambas vertientes desde las 3:00 p.m.

El Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de Desastre por Inundaciones de Las Margaritas, único formalmente establecido en el país, mantiene vigilancia constante, ya que su función es monitorear el río Mamoní y otros caudales para generar alertas tempranas a las autoridades, según indicó Eladio Pérez, presidente del comité.

“Desde que empezó a llover, nuestro equipo se activó. Hemos monitoreado los sectores vulnerables y los niveles del río, manteniendo comunicación vía WhatsApp con moradores en áreas montañosas. Esta información se transfiere a las instituciones de emergencia y seguridad. Es importante recordar que muchas tragedias se pueden prevenir si seguimos las recomendaciones de las autoridades y los expertos”, señaló Pérez.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a tomar todas las medidas de precaución, evitar cruzar ríos y quebradas, y no permanecer en zonas propensas a deslizamientos, inundaciones o riesgo de caída de árboles.