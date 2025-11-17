Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

Mañana el Rommel Fernández va a reventar. Con toda la boletería vendida y los fanáticos más encendidos que nunca, las autoridades ya tienen listo todo el operativo para que la entrada al coloso sea rápida y sin enredo.

La mayoría de la fanaticada ya conoce la entrada principal: ese pasillo entre Pandeportes y la piscina, el famoso punto donde empieza el movimiento.

Ojo: no habrá boletos impresos para las áreas Oeste, Norte ni Sur. Todo es digital, así que vaya con su pase bien cargado en el celular.

Apenas llegue a ese punto, se topará con la primera revisión: Policía Nacional y seguridad privada verificando todo. Hay más de 20 carriles para que la entrada sea lo más rápida posible. Muestre su boleto, pase el control y siga fluyendo.

Ya en la parte exterior del estadio, entre la Federación Panameña de Fútbol y el Pascual “Pascacrita” Tapia, toca ubicarse según la sección que le tocó:

Gradería Sur: tome a la derecha .

tome a la . Norte u Oeste: agarre a la izquierda. Todo estará señalizado

Si su entrada es para el Área Este, el acceso más rápido será por la vía que va hacia el Casino y el Hipódromo Presidente Remón. Ahí habrá otro retén de seguridad, tanto de la organización como de la Policía Nacional.

En pocas palabras: todo está listo, todo está marcado y todo está controlado.

Solo falta que usted llegue, se acomode y meta su mejor vibra porque, como dicen los fanáticos: