Nacional - 17/11/25 - 06:12 PM

Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

 

Por: Redacción / Crítica -

Mañana el Rommel Fernández va a reventar. Con toda la boletería vendida y los fanáticos más encendidos que nunca, las autoridades ya tienen listo todo el operativo para que la entrada al coloso sea rápida y sin enredo.

La mayoría de la fanaticada ya conoce la entrada principal: ese pasillo entre Pandeportes y la piscina, el famoso punto donde empieza el movimiento. 

Ojo: no habrá boletos impresos para las áreas Oeste, Norte ni Sur. Todo es digital, así que vaya con su pase bien cargado en el celular.

Apenas llegue a ese punto, se topará con la primera revisión: Policía Nacional y seguridad privada verificando todo. Hay más de 20 carriles para que la entrada sea lo más rápida posible. Muestre su boleto, pase el control y siga fluyendo.

Ya en la parte exterior del estadio, entre la Federación Panameña de Fútbol y el Pascual “Pascacrita” Tapia, toca ubicarse según la sección que le tocó:

  • Gradería Sur: tome a la derecha.
  • Norte u Oeste: agarre a la izquierda. Todo estará señalizado

Si su entrada es para el Área Este, el acceso más rápido será por la vía que va hacia el Casino y el Hipódromo Presidente Remón. Ahí habrá otro retén de seguridad, tanto de la organización como de la Policía Nacional.

Te puede interesar

Panamá se prepara pa’ la candela: refuerzan medidas contra incendios

Panamá se prepara pa’ la candela: refuerzan medidas contra incendios

Noviembre 17, 2025
Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

Noviembre 17, 2025
Azuero amaneció bajo agua: familias sorprendidas por inundaciones

Azuero amaneció bajo agua: familias sorprendidas por inundaciones

Noviembre 17, 2025
Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

 Noviembre 17, 2025
UNPAC reelige su Junta Directiva 2026-2028 y anuncia inversiones clave

UNPAC reelige su Junta Directiva 2026-2028 y anuncia inversiones clave

 Noviembre 17, 2025

En pocas palabras: todo está listo, todo está marcado y todo está controlado.
Solo falta que usted llegue, se acomode y meta su mejor vibra porque, como dicen los fanáticos: 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos