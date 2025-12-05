Trump en alfombra roja: “Me gusta el Canal”, la frase alborota el ambiente

Entre reflectores, micrófonos y ese ambiente que huele a Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Panamá en la conversación global con una frase corta, directa y con peso propio.

Mientras caminaba por la alfombra roja del Sorteo Final del Mundial 2026, celebrado en el Centro Kennedy de Washington, el periodista panameño Ricardo Icaza, de TVMAX, lo interceptó. Bastó con que Icaza se presentara “de Panamá” para que el mandatario respondiera sin pensarlo dos veces:

— “I like the Canal” — Me gusta el Canal.

El solo comentario mover conversación diplomática en un evento que, en teoría, hablaba de fútbol y no de geopolítica.



