Nacional - 05/12/25 - 12:56 PM

Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

Este encuentro fue una muestra clara de que el voluntariado sigue siendo una fuerza que mueve montañas cuando la solidaridad y la empatía se juntan.

 

Por: Redacción / Crítica -

En un gesto que habla más fuerte que cualquier discurso, la Fundación Intervención Social Transformadora (IST), la Concesionaria Madden Colón (CMC) y Aden University, acompañados de su equipo de voluntarios, llegaron hasta el Hogar Remar en Chilibre para celebrar el Día Internacional del Voluntariado con una visita cargada de humanidad, cariño y apoyo real.

La jornada tuvo un solo propósito: estar presentes para quienes más lo necesitan. Con los brazos llenos de insumos y el corazón dispuesto a servir, los voluntarios entregaron pañales para adultos, utensilios de cocina, alimentos secos, frutas, ventiladores, televisores, artículos de protección personal y más donaciones que buscan hacer la vida más digna para los adultos mayores residentes en el centro.

Este encuentro no fue solo un acto simbólico, fue una muestra clara de que el voluntariado sigue siendo una fuerza que mueve montañas cuando la solidaridad y la empatía se juntan. 

Los voluntarios son el motor, la chispa y la energía que convierte intenciones en hechos.

“Cada acción, por pequeña que parezca, transforma vidas.”
Raquel Robleda, presidenta de Fundación IST

“Nuestro propósito va más allá de operar: se trata de transformar comunidades.”
Maibeth Cedeño, CMC

Te puede interesar

Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

Diciembre 05, 2025
¡Por fin! Guararé tiene Centro de Salud Carlos Ugalde

¡Por fin! Guararé tiene Centro de Salud Carlos Ugalde

 Diciembre 05, 2025
Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

 Diciembre 05, 2025
Alcaldía suelta decreto para el Desfile Navidad Ciudad de las Estrellas

Alcaldía suelta decreto para el Desfile Navidad Ciudad de las Estrellas

 Diciembre 05, 2025
Docente se encadena y prende el avispero; Meduca responde

Docente se encadena y prende el avispero; Meduca responde

 Diciembre 05, 2025

La actividad reunió a voluntarios de IST, CMC, Aden University y la Junta Comunal de Chilibre. Todos aportaron manos, tiempo y ánimo para llevar un poco de compañía, alegría y esperanza a quienes viven allí de manera permanente.

Al final del día, quedó claro que dar es mucho más poderoso que recibir, y que cuando instituciones, empresas y comunidad caminan juntas, se construyen lazos que pueden cambiar realidades.

Un abrazo, una visita, una bolsa de alimentos… a veces eso basta para recordarle a alguien que no está solo. Y eso, también, es voluntariado. ✨

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente