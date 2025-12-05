Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

En un gesto que habla más fuerte que cualquier discurso, la Fundación Intervención Social Transformadora (IST), la Concesionaria Madden Colón (CMC) y Aden University, acompañados de su equipo de voluntarios, llegaron hasta el Hogar Remar en Chilibre para celebrar el Día Internacional del Voluntariado con una visita cargada de humanidad, cariño y apoyo real.

La jornada tuvo un solo propósito: estar presentes para quienes más lo necesitan. Con los brazos llenos de insumos y el corazón dispuesto a servir, los voluntarios entregaron pañales para adultos, utensilios de cocina, alimentos secos, frutas, ventiladores, televisores, artículos de protección personal y más donaciones que buscan hacer la vida más digna para los adultos mayores residentes en el centro.

Este encuentro no fue solo un acto simbólico, fue una muestra clara de que el voluntariado sigue siendo una fuerza que mueve montañas cuando la solidaridad y la empatía se juntan.

Los voluntarios son el motor, la chispa y la energía que convierte intenciones en hechos.

“Cada acción, por pequeña que parezca, transforma vidas.”

— Raquel Robleda, presidenta de Fundación IST

La actividad reunió a voluntarios de IST, CMC, Aden University y la Junta Comunal de Chilibre. Todos aportaron manos, tiempo y ánimo para llevar un poco de compañía, alegría y esperanza a quienes viven allí de manera permanente.

Al final del día, quedó claro que dar es mucho más poderoso que recibir, y que cuando instituciones, empresas y comunidad caminan juntas, se construyen lazos que pueden cambiar realidades.

Un abrazo, una visita, una bolsa de alimentos… a veces eso basta para recordarle a alguien que no está solo. Y eso, también, es voluntariado. ✨