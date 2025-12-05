¡Por fin! Guararé tiene Centro de Salud Carlos Ugalde

Después de años esperando, reclamando y tocando puertas, el nuevo Centro de Salud Carlos J. Ugalde en Guararé abrió oficialmente sus servicios.



Este centro representa un antes y un después para más de 15 mil personas que, por fin, tendrán atención médica cerca de casa y sin tener que pagar viajes interminables para buscar ayuda.

El edificio fue inaugurado por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen, acompañado por autoridades locales y del Ministerio de Salud (Minsa).

Este centro ofrecerá consulta externa, farmacia, atención materno infantil, laboratorios y urgencias, palabras que para algunos suenan técnicas, pero que para las familias del campo significan vida, tiempo, dinero ahorrado y menos angustia cuando alguien se enferma en la noche.

“Esto no es una obra —es justicia”

En el acto, el presidente Mulino dijo que: “Hoy no vengo a entregar un edificio; esto es justicia social para miles de personas que necesitaban salud y se la negaron durante años. Se acabó el sufrimiento de viajar lejos por una urgencia"



El mandatario agregó que "por eso estamos invirtiendo en el interior, para que la gente no tenga que ir hasta Panamá para atenderse”.

Mulino también recordó que muchas obras quedaron tiradas, olvidadas, sin explicaciones.

“La desigualdad no se combate con discursos bonitos —se combate trabajando, no abandonando obras ni usando la plata del pueblo para politiquería barata”, afirmó.

El edificio que estuvo parado… y hoy respira

La infraestructura supera los 773 metros cuadrados, equipada para atender a niños, adultos y ancianos que antes tenían que esperar turnos o trasladarse horas para hacerse un examen.

Este proyecto estuvo detenido por años, mientras la necesidad crecía y el tiempo no perdonaba. Hoy caminas por sus pasillos y huele a nuevo, pero también huele a lucha ciudadana.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lo resumió así:

“Estas instalaciones representan un paso hacia una atención más digna, con tecnología actualizada y con el compromiso de mejorar la salud en todo el territorio nacional.”

Y agregó que buscan organizar los turnos para que el centro funcione hasta la noche, algo que la comunidad ha pedido desde hace tiempo.

La comunidad habló con el corazón

El alcalde Amado Franco agradeció que la obra no solo fuera rescatada sino mejorada. Mencionó la llegada de una ambulancia, instalaciones del Cuerpo de Bomberos y nuevos proyectos que vienen bajando, como una laguna de oxidación y planta de tratamiento para el saneamiento del río Guararé.

Carolina Saavedra, una residente, expresó lo que muchos piensan pero pocos dicen al micrófono:

“Ya no tendremos que salir corriendo a otro distrito para ser atendidos. Antes tocaba gastar lo que no había y caminar lo que no se podía. Esta obra nos cambia la vida.”

Una región que empieza a sanar

Los Santos también ve avances en la recuperación del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, que podría estar listo en 18 meses.

Y, al ritmo que el gobierno marca, se han entregado otras obras: hospitales de Bugaba y Colón, el Centro de Salud de Río Hato, el Materno Infantil de Tambo, y pronto el Policentro de San Isidro.